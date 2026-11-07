7 listopada w Paryżu we Francji doszło do starć między policją a częścią uczestników protestu przeciw rosnącym kosztom życia. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego pod koniec marszu na placu Nation, po tym jak niektóre osoby zaczęły rzucać w siły porządkowe przedmiotami i domowej roboty fajerwerkami, podaje Dawn.

Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w demonstracjach w całym kraju wzięło udział 146 tys. osób, w tym 46 tys. w stolicy. Związki zawodowe podały wyższe szacunki: 250 tys. protestujących we Francji i 75 tys. w Paryżu. Liczba uczestników była niższa niż podczas trzech poprzednich weekendów, a w czwartek, według władz, w akcji związkowej uczestniczyło 575 tys. osób. Związki zawodowe twierdziły wówczas, że uczestników było 1,6 mln.

Starcia na placu Nation

Policja oświadczyła, że grupa około 200 agresywnie nastawionych osób zaatakowała funkcjonariuszy, gdy zatrzymywali mężczyznę za podpalenie kontenera na śmieci. Marsz związkowy przeszedł tradycyjną trasą z placu Republiki na plac Nation, gdzie doszło do starć.

Do utrzymania porządku w całym kraju skierowano około 70 tys. pracowników służb bezpieczeństwa. Zaostrzone środki wprowadzono po masowych protestach 17 października, które przerodziły się w najgorsze zamieszki we Francji w ostatnich latach.

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Zakazana demonstracja i nowy strajk

Ruch „żółtych kamizelek” wezwał do osobnej demonstracji na placu Zgody w pobliżu Pałacu Elizejskiego i niższej izby parlamentu. Władze zakazały tej akcji, a liczne siły policji nie pozwoliły jej uczestnikom zbliżyć się do placu. Według korespondenta AFP policja otoczyła około 100 osób; wśród zatrzymanych byli koordynator ruchu Benjamin Ball i rzeczniczka „żółtych kamizelek” Azelma Sigot.

W Lyonie policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć kilkuset ludzi, którzy podczas nieautoryzowanego zgromadzenia zablokowali drogę w centrum miasta. Fala protestów rozpoczęła się pod koniec września od ruchu uczniów szkół średnich niezadowolonych z warunków w swoich placówkach edukacyjnych. Dołączyli do nich studenci uniwersytetów. Grupy studenckie i nauczycielskie wezwały również do nowego strajku we wtorek, domagając się zwiększenia wydatków na edukację.

Premier Sébastien Lecornu ma spotkać się w poniedziałek z przedstawicielami związków zawodowych i federacji pracodawców, aby omówić płace i siłę nabywczą.

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