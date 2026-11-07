У Парижі сталися сутички на тлі протестів проти вартості життя — Dawn

У Парижі, Франція, 7 листопада сталися сутички між поліцією та частиною учасників протесту проти зростання вартості життя. Правоохоронці застосували сльозогінний газ наприкінці ходи на площі Нації після того, як окремі люди почали кидати в силовиків предмети та саморобні феєрверки, повідомляє Dawn.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по країні взяли участь 146 тисяч людей, зокрема 46 тисяч у столиці. Профспілки навели вищі оцінки: 250 тисяч протестувальників по Франції та 75 тисяч у Парижі. Кількість учасників була меншою, ніж упродовж трьох попередніх вихідних, а в четвер, за даними влади, на профспілкову акцію вийшли 575 тисяч людей. Профспілки тоді заявляли про 1,6 мільйона учасників.

Сутички на площі Нації

Поліція заявила, що група приблизно з 200 агресивно налаштованих осіб напала на правоохоронців, коли ті затримували чоловіка за підпал сміттєвого контейнера. Профспілкова хода пройшла традиційним маршрутом від площі Республіки до площі Нації, де й сталися сутички.

Для підтримання порядку по країні залучили близько 70 тисяч працівників сил безпеки. Посилені заходи запровадили після масових протестів 17 жовтня, які переросли в найгірші заворушення у Франції за останні роки.

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Заборонена акція та новий страйк

Рух «жовтих жилетів» закликав до окремої демонстрації на площі Згоди поблизу Єлисейського палацу та нижньої палати парламенту. Влада заборонила цю акцію, а велика кількість поліції не дала її учасникам наблизитися до площі. За даними кореспондента AFP, поліція оточила близько 100 людей; серед затриманих були координатор руху Бенжамен Балль і речниця «жовтих жилетів» Азельма Сіґо.

У Ліоні поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати кілька сотень людей, які під час несанкціонованого зібрання перекрили дорогу в центрі міста. Хвиля протестів почалася наприкінці вересня з руху учнів старших класів, незадоволених умовами у своїх навчальних закладах. До них приєдналися студенти університетів. Студентські та вчительські групи також закликали провести новий страйк у вівторок, вимагаючи збільшити видатки на освіту.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню має зустрітися в понеділок із представниками профспілок і федерації роботодавців, щоб обговорити зарплати та купівельну спроможність.

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