11月7日，在法国巴黎，警方与部分反对生活成本上涨的抗议参与者发生冲突。游行在民族广场结束时，一些人开始向执法人员投掷物品和自制烟花，警方使用了催泪瓦斯，Dawn报道。

根据法国内政部的数据，全国共有14.6万人参加示威，其中首都巴黎有4.6万人。工会给出了更高的估计：法国各地有25万名抗议者，巴黎有7.5万人。参与人数少于此前连续三个周末；而据当局数据，周四有57.5万人参加了工会行动。工会当时表示，参与者人数为160万。

民族广场发生冲突

警方表示，约200名具有攻击性的人士在执法人员因一名男子纵火焚烧垃圾箱而将其拘留时，袭击了警方。工会游行沿传统路线从共和国广场前往民族广场，冲突正是在那里发生的。

全国约有7万名安全人员被部署以维持秩序。在10月17日的大规模抗议演变为法国近年来最严重的骚乱后，当局实施了加强措施。

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被禁止的集会与新的罢工

“黄背心”运动呼吁在协和广场举行另一次示威活动，该广场靠近爱丽舍宫和议会下院。当局禁止了这次活动，大量警察阻止参与者靠近该广场。据法新社记者报道，警方包围了约100人；被拘留者包括该运动协调人本杰明·巴尔和“黄背心”发言人阿泽尔马·西戈。

在里昂，警方使用催泪瓦斯驱散数百人，这些人在未经批准的集会期间封锁了市中心的一条道路。这波抗议始于9月底，最初是对学校条件不满的高中生运动。大学生随后加入。学生和教师团体也呼吁在周二举行新的罢工，要求增加教育支出。

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼将于周一与工会代表和雇主联合会会面，讨论工资和购买力问题。

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