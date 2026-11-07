Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в предполагаемых угрозах республиканским должностным лицам, донорам и сторонникам после победы Демократической партии на промежуточных выборах. Он заявил, что поручил Министерству юстиции немедленно расследовать эти утверждения, сообщает Anadolu Agency.

Заявления о письмах с угрозами

В публикации в Truth Social Трамп утверждал, что демократические политические лидеры направляли письма нескольким людям. Среди упомянутых им лиц — генеральный прокурор Тодд Бланш и республиканские доноры. По словам президента, в этих письмах говорилось о возможном импичменте и других наказаниях, включая лишение свободы.

Трамп назвал такие действия «вымогательством высшего уровня» и заявил, что демократы якобы преследуют людей из-за их политических взглядов и поддержки Республиканской партии, а не из-за возможных правонарушений.

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Обращение к Министерству юстиции

Президент также упомянул сенатора-демократа от Мичигана Элиссу Слоткин, заявив, что она якобы намерена преследовать молодых людей, поддерживающих республиканские ценности. Трамп призвал республиканцев действовать быстро и настоял на том, что ответственность, по его мнению, должны понести те, кого он назвал причастными к вымогательству.

Трамп не привел конкретных подробностей о предполагаемых письмах с угрозами и не назвал всех людей, которые, по его словам, их получили. Его заявление прозвучало на фоне усиления политической напряженности после промежуточных выборов, по итогам которых победили демократы.

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