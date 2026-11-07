加拿大国防部自2020年以来一直与美国公司Palantir签订Gotham软件合同。该合同最初估值为1400万美元，潜在价值可能达到6300万美元。Investigative Journalism Foundation获得了这份协议的文件；该协议在内部被标记为不应公开披露，CBC报道。

该部门表示，Gotham整合来自军事数据库的信息，并在加拿大受保护设施内封闭的机密网络中运行。该部以国家安全考量为由，未说明该系统具体处理哪些数据。

对数据访问的担忧

加拿大国防部称，安全评估确定，政府数据、查询、结果或元数据不可能在加拿大境外被存储、访问或处理。该部还表示，美国《CLOUD法案》对位于加拿大的服务器没有管辖权。

不过，同时从事加拿大和美国法律业务的律师巴里·阿普尔顿对这种解释提出异议。他表示，在遵循适当法律程序的情况下，《CLOUD法案》允许美国当局要求美国公司提供其拥有、保管或控制的数据，无论数据存储在何处。

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政策研究人员、PatternPulse AI创始人珍妮弗·埃文斯认为，该部门应披露更多有关合同安全架构的细节，特别是计算机或网络与不安全网络及互联网之间的隔离情况。Palantir表示，客户拥有并控制其数据，公司本身不会使用这些数据、为自身目的保存这些数据，也不会将其提供给其他客户。

对外国技术的依赖

Canadian Shield Institute负责人瓦斯·贝德纳指出，这场讨论还涉及加拿大对关键数字基础设施外国供应商的依赖。她呼吁加拿大投资于自身的国防技术。

埃文斯列举了温哥华的Caseway和渥太华公司Anvil作为加拿大的替代方案，但指出它们目前仍无法在规模和能力上与Palantir匹敌。今年7月，法国和德国承诺减少对外国供应商的依赖，在Palantir与两国情报机构的合同终止后考虑本国替代方案。

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