Kanadyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej od 2020 roku ma kontrakt na oprogramowanie Gotham amerykańskiej firmy Palantir. Początkowo jego wartość szacowano na 14 mln dolarów, a potencjalna wartość może sięgnąć 63 mln dolarów. Dokumenty dotyczące umowy, którą wewnętrznie oznaczono jako niepodlegającą publicznemu ujawnieniu, uzyskała Investigative Journalism Foundation, informuje CBC.

Resort oświadczył, że Gotham łączy informacje z wojskowych baz danych i działa w zamkniętych, tajnych sieciach w chronionych kanadyjskich placówkach. Ministerstwo nie sprecyzowało, jakie dokładnie dane przetwarza system, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.

Obawy dotyczące dostępu do danych

Kanadyjski resort obrony twierdzi, że ocena bezpieczeństwa wykazała niemożność przechowywania, uzyskiwania dostępu lub przetwarzania danych rządowych, zapytań, wyników lub metadanych poza Kanadą. Ministerstwo oświadczyło również, że amerykańska ustawa CLOUD Act nie ma uprawnień wobec serwerów znajdujących się w Kanadzie.

Jednak prawnik Barry Appleton, który praktykuje prawo kanadyjskie i amerykańskie, zakwestionował taką interpretację. Jego zdaniem CLOUD Act, przy zachowaniu właściwej procedury prawnej, pozwala władzom USA żądać od amerykańskich firm danych znajdujących się w ich posiadaniu, pieczy lub pod ich kontrolą, niezależnie od miejsca ich przechowywania.

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Badaczka polityki i założycielka PatternPulse AI Jennifer Evans uważa, że resort powinien ujawnić więcej szczegółów dotyczących architektury bezpieczeństwa kontraktu, w tym izolacji komputerów lub sieci od niezabezpieczonych sieci i internetu. W Palantir oświadczyli, że klienci są właścicielami danych i sprawują nad nimi kontrolę, a sama firma nie wykorzystuje ich, nie przechowuje ich dla własnych potrzeb ani nie przekazuje innym klientom.

Zależność od zagranicznych technologii

Szefowa Canadian Shield Institute Vass Bednar zaznaczyła, że dyskusja dotyczy również zależności Kanady od zagranicznego dostawcy krytycznej infrastruktury cyfrowej. Wezwała Kanadę do inwestowania we własne technologie obronne.

Evans wymieniła wśród kanadyjskich alternatyw firmę Caseway z Vancouver oraz Anvil z Ottawy, ale zauważyła, że nie mogą one jeszcze dorównać Palantir pod względem skali i możliwości. W lipcu Francja i Niemcy obiecały zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców, rozważając krajowe alternatywy po zakończeniu kontraktów Palantir z ich służbami wywiadowczymi.

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