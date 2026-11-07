Министерство национальной обороны Канады с 2020 года имеет контракт на программное обеспечение Gotham американской компании Palantir. Изначально его оценивали в $14 млн, а потенциальная стоимость может достигнуть $63 млн. Документы о соглашении, которое внутри ведомства обозначили как не подлежащее публичному раскрытию, получила Investigative Journalism Foundation, сообщает CBC.

В ведомстве заявили, что Gotham объединяет информацию из военных баз данных и работает в закрытых засекреченных сетях в защищенных канадских учреждениях. Министерство не уточнило, какие именно данные обрабатывает система, сославшись на соображения национальной безопасности.

Опасения по поводу доступа к данным

Канадское оборонное ведомство утверждает, что оценка безопасности установила невозможность хранения, доступа или обработки правительственных данных, запросов, результатов или метаданных за пределами Канады. В министерстве также заявили, что американский закон CLOUD Act не имеет полномочий в отношении серверов, расположенных в Канаде.

Однако юрист Барри Эпплтон, практикующий канадское и американское право, оспорил такую трактовку. По его словам, CLOUD Act при соблюдении надлежащей юридической процедуры позволяет американским властям требовать от компаний США данные, находящиеся в их владении, хранении или под контролем, независимо от места хранения.

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Исследовательница политики и основательница PatternPulse AI Дженнифер Эванс считает, что ведомству следует раскрыть больше деталей об архитектуре безопасности контракта, в частности об изоляции компьютеров или сетей от незащищенных сетей и интернета. В Palantir заявили, что клиенты владеют данными и контролируют их, а сама компания не использует их, не хранит для собственных нужд и не передает другим клиентам.

Зависимость от иностранных технологий

Глава Canadian Shield Institute Васс Беднар отметила, что дискуссия также касается зависимости Канады от иностранного поставщика критической цифровой инфраструктуры. Она призвала Канаду инвестировать в собственные технологии для обороны.

Эванс назвала среди канадских альтернатив ванкуверскую Caseway и компанию Anvil из Оттавы, но заметила, что они пока не могут сравниться с Palantir по масштабу и возможностям. В июле Франция и Германия пообещали сократить зависимость от иностранных поставщиков, рассматривая национальные альтернативы после прекращения контрактов Palantir с их разведывательными службами.

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