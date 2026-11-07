阿富汗的人道主义和经济问题正在加深，对妇女和女孩权利的限制加剧了该国的国际孤立。联合国阿富汗问题副特别代表兼联合国驻阿富汗协调员布鲁诺·勒马尔基表示，阿纳多卢通讯社报道。

勒马尔基表示，8月是塔利班重返执政五周年。在此期间，事实上的当局加强了对国家的控制，但其限制性政策，尤其是涉及妇女和女孩基本权利的政策，促成了阿富汗的国际孤立。

对妇女和女孩的限制

这名联合国代表称，对妇女和女孩权利的限制是该国四大主要问题之一。这些限制显著缩小了妇女获得基本服务、生计、教育、就业以及参与公共生活的机会。

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勒马尔基还特别关注女孩被排除在中等教育体系之外的问题。根据他的数据，超过260万名女孩被剥夺了接受此类教育的机会。他称这一情况是世界上最棘手的教育问题之一。

人道主义局势和阿富汗人返乡

勒马尔基还称该国的人道主义局势严峻，并指出返乡阿富汗人的数量正在增加。他认为，国际支持不足可能会加剧贫困、削弱基本服务，并使返乡者的重新融入更加困难。

这名联合国代表呼吁国际社会不要停止与阿富汗接触。他警告称，危机加深的后果可能会超出该国范围，并影响地区安全与稳定。

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