ООН попередила про поглиблення кризи в Афганістані — Anadolu Agency

В Афганістані поглиблюються гуманітарні та економічні проблеми, а обмеження прав жінок і дівчат посилюють міжнародну ізоляцію країни. Про це заявив заступник спеціального представника ООН і координатор-резидент ООН в Афганістані Бруно Лемаркі, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Лемаркі, у серпні минуло п’ять років від повернення Талібану до влади. За цей час де-факто влада зміцнила контроль над країною, однак її обмежувальна політика, передусім щодо основоположних прав жінок і дівчат, сприяла міжнародній ізоляції Афганістану.

Обмеження для жінок і дівчат

Представник ООН назвав обмеження прав жінок і дівчат однією з чотирьох головних проблем країни. Вони істотно звузили для жінок доступ до базових послуг, засобів до існування, освіти, працевлаштування та участі в суспільному житті.

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Окремо Лемаркі звернув увагу на виключення дівчат із системи середньої освіти. За його даними, доступу до такого навчання позбавлені понад 2,6 млн дівчат. Він охарактеризував ситуацію як одну з найскладніших освітніх проблем у світі.

Гуманітарна ситуація та повернення афганців

Лемаркі також назвав гострою гуманітарну ситуацію в країні та вказав на зростання кількості афганців, які повертаються. На його думку, недостатня міжнародна підтримка може посилити бідність, послабити базові послуги та ускладнити реінтеграцію тих, хто повертається.

Представник ООН закликав міжнародну спільноту не припиняти взаємодію з Афганістаном. Він попередив, що наслідки поглиблення кризи можуть вийти за межі країни та вплинути на регіональну безпеку і стабільність.

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