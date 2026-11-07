W Afganistanie pogłębiają się problemy humanitarne i gospodarcze, a ograniczenia praw kobiet i dziewcząt zwiększają międzynarodową izolację kraju. Oświadczył o tym zastępca specjalnego przedstawiciela ONZ i koordynator-rezydent ONZ w Afganistanie Bruno Lemarquis, poinformowała Anadolu Agency.

Według Lemarquisa w sierpniu minęło pięć lat od powrotu talibów do władzy. W tym czasie faktyczne władze wzmocniły kontrolę nad krajem, jednak ich restrykcyjna polityka, przede wszystkim dotycząca podstawowych praw kobiet i dziewcząt, przyczyniła się do międzynarodowej izolacji Afganistanu.

Ograniczenia dla kobiet i dziewcząt

Przedstawiciel ONZ nazwał ograniczenia praw kobiet i dziewcząt jednym z czterech głównych problemów kraju. Znacznie ograniczyły one kobietom dostęp do podstawowych usług, środków utrzymania, edukacji, zatrudnienia i udziału w życiu publicznym.

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Lemarquis osobno zwrócił uwagę na wykluczenie dziewcząt z systemu szkolnictwa średniego. Według jego danych ponad 2,6 mln dziewcząt zostało pozbawionych dostępu do takiej edukacji. Określił tę sytuację jako jeden z najtrudniejszych problemów edukacyjnych na świecie.

Sytuacja humanitarna i powrót Afgańczyków

Lemarquis nazwał również sytuację humanitarną w kraju dramatyczną i wskazał na rosnącą liczbę powracających Afgańczyków. Jego zdaniem niewystarczające wsparcie międzynarodowe może pogłębić ubóstwo, osłabić podstawowe usługi i utrudnić reintegrację osób powracających.

Przedstawiciel ONZ wezwał społeczność międzynarodową, by nie zaprzestawała kontaktów z Afganistanem. Ostrzegł, że skutki pogłębiającego się kryzysu mogą wykraczać poza granice kraju i wpływać na bezpieczeństwo oraz stabilność regionu.

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