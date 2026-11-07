В Афганистане углубляются гуманитарные и экономические проблемы, а ограничения прав женщин и девочек усиливают международную изоляцию страны. Об этом заявил заместитель специального представителя ООН и координатор-резидент ООН в Афганистане Бруно Лемарки, сообщает Anadolu Agency.

По словам Лемарки, в августе исполнилось пять лет с момента возвращения Талибана к власти. За это время де-факто власти укрепили контроль над страной, однако их ограничительная политика, прежде всего в отношении основополагающих прав женщин и девочек, способствовала международной изоляции Афганистана.

Ограничения для женщин и девочек

Представитель ООН назвал ограничения прав женщин и девочек одной из четырех главных проблем страны. Они существенно сузили для женщин доступ к базовым услугам, средствам к существованию, образованию, трудоустройству и участию в общественной жизни.

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Отдельно Лемарки обратил внимание на исключение девочек из системы среднего образования. По его данным, доступа к такому обучению лишены более 2,6 млн девочек. Он охарактеризовал ситуацию как одну из самых сложных образовательных проблем в мире.

Гуманитарная ситуация и возвращение афганцев

Лемарки также назвал гуманитарную ситуацию в стране острой и указал на рост числа возвращающихся афганцев. По его мнению, недостаточная международная поддержка может усилить бедность, ослабить базовые услуги и осложнить реинтеграцию тех, кто возвращается.

Представитель ООН призвал международное сообщество не прекращать взаимодействие с Афганистаном. Он предупредил, что последствия углубления кризиса могут выйти за пределы страны и повлиять на региональную безопасность и стабильность.

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