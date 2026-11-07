澳大利亚昆士兰大学的研究人员发现，在考试期间，大学校园污水中氧化应激生物标志物的水平会暂时上升。科学家分析了约3万人使用的校园污水样本，并比较了学期、考试期间以及邻近社区的数据。ScienceAlert对此报道。

污水中的生物标志物

与非考试期间相比，考试期间校园内两种氧化应激生物标志物——8-OHG和8-OHdG——的水平升高。与此同时，与整个社区的指标相比，只有8-OHG的升高具有统计学显著性。

发表在《Nature Water》期刊上的这项研究的作者指出，考试期间可能是大学社区一个显著的压力因素，可通过污水中的生物标志物客观检测。他们认为，这种方法可以补充非侵入性的人口健康监测。

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物质使用的变化

在考试期间采集的样本中，还发现与抗抑郁药阿米替林、西酞普兰、氟西汀和文拉法辛有关的物质水平较高。不过，只有阿米替林水平的升高具有统计学显著性，因此关于这一时期抗抑郁药使用增加的推测仍不确定。

针对注意力缺陷多动障碍的药物未发现显著增加。相反，研究人员称，与整个社区的指标相比，咖啡因和人工甜味剂消费的标志物可能有所下降。测量结果还表明，考试期间饮酒量暂时下降，并在考试结束后恢复。

科学家警告说，使用校园下水道的并不只有学生，还有员工、承包商和访客。他们将这些结果视为利用污水监测大学社区中与压力相关的短期变化的概念验证。

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