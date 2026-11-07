在巴基斯坦，国家电力监管局（Nepra）将工业用户的特别电价从每单位22.98卢比上调至25.30卢比。该决定涉及一项为振兴工业活动而推出的额外用电激励计划。据《黎明报》报道，工业界反对该计划，称其未能带来预期效益，且增加了电费账单。

投票结果势均力敌

Nepra主席瓦西姆·穆赫塔尔和该机构负责法律事务的成员投票支持调整电价，而负责电价事务的成员阿米娜·艾哈迈德和负责发展事务的成员马克苏德·安瓦尔投票反对。双方票数相等，因此穆赫塔尔行使决定票，支持每单位25.30卢比的费率。

艾哈迈德和安瓦尔在联合异议意见中称，拟议电价缺乏依据。他们表示，Nepra的内部计算将额外电力的边际成本定为每单位31.83卢比。他们呼吁在获得可靠数据之前暂时暂停该计划，而不是以他们认为未反映实际供应成本的费率维持该计划。

监管机构主席指出，两名成员的结论需要得到认真审议。与此同时，他认为终止该计划为时过早，并表示应再给予能源部一次机会，提交Nepra曾多次要求提供的信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对能源机构的警告

Nepra的全部四名成员将审查延误的责任归咎于政府能源部门及其下属机构。监管机构表示，Independent System and Market Operator和Power Planning and Monitoring Company未能提供格式规范的边际价格数据，尽管它们有义务这样做。

Nepra规定了提交所需信息的期限，并警告称，未满足要求可能影响该计划审查的结果，包括暂停或终止该计划。监管机构还表示，可能会对未在规定期限内满足要求的机构提起法律程序。

11月账单中的额外金额

此外，Nepra允许配电公司根据每月燃料成本调整机制，在所有用户的11月账单中增加每单位电力2.37卢比。这将确保收回额外的250亿卢比。

关注我们在