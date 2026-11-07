В Пакистане Национальное управление по регулированию электроэнергетики (Nepra) повысило специальный тариф для промышленных потребителей с 22,98 до 25,30 рупии за единицу электроэнергии. Решение касается пакета стимулов для дополнительного потребления электроэнергии, введенного для оживления промышленной деятельности. Как сообщает Dawn, промышленный сектор выступал против пакета, заявляя, что он не принес ожидаемой пользы и увеличивал счета за электроэнергию.

Голоса разделились поровну

За пересмотр тарифа проголосовали председатель Nepra Васим Мухтар и член органа по юридическим вопросам, тогда как член по тарифным вопросам Амина Ахмед и член по вопросам развития Максуд Анвар выступили против. Голоса разделились поровну, поэтому Мухтар воспользовался решающим голосом и поддержал ставку в 25,30 рупии.

В совместном особом мнении Ахмед и Анвар назвали предложенный тариф необоснованным. По их словам, внутренние расчеты Nepra определяли предельную стоимость дополнительной электроэнергии на уровне 31,83 рупии за единицу. Они призвали временно приостановить пакет до получения достоверных данных, а не сохранять его по ставке, которая, по их мнению, не отражает реальную стоимость поставок.

Председатель регулятора отметил, что выводы двух членов требуют серьезного рассмотрения. В то же время он счел прекращение программы преждевременным и заявил, что Министерству энергетики следует предоставить еще одну возможность представить информацию, которую Nepra неоднократно требовало.

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Предупреждение для энергетических структур

Все четыре члена Nepra возложили ответственность за задержку пересмотра на энергетическое подразделение правительства и подчиненные ему структуры. Регулятор заявил, что Independent System and Market Operator и Power Planning and Monitoring Company не предоставили надлежащим образом оформленные данные о предельной цене, хотя были обязаны это сделать.

Nepra установило сроки предоставления необходимой информации и предупредило: невыполнение требований может повлиять на результаты пересмотра программы, включая ее приостановление или прекращение. Регулятор также заявил о возможности юридических разбирательств в отношении структур, которые не выполнят требования в установленный срок.

Дополнительная сумма в ноябрьских счетах

Отдельно Nepra разрешило энергоснабжающим компаниям добавить к ноябрьским счетам всех потребителей 2,37 рупии за единицу электроэнергии в рамках механизма ежемесячной корректировки стоимости топлива. Это должно обеспечить возмещение дополнительных 25 млрд рупий.

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