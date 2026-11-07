Исследование Еврейского университета в Иерусалиме показало, что воспитание в бедной семье не обязательно формирует у израильских политиков одинаковые взгляды на неравенство и ответственность государства. Работа основана на интервью с бывшими депутатами Кнессета, работавшими в парламенте в 1992–1999 годах.

Интервью с 15 бывшими депутатами

Как сообщает Jerusalem Post, исследование провела доктор Ширан Таиеб Эльмакиас из Школы социальной работы и социального обеспечения имени Пола Баервальда. Статья под названием «От присутствия к значению: жизненный опыт и пределы содержательного представительства» была опубликована в журнале Representation.

Исследовательница опросила 15 бывших депутатов: девять представителей мизрахи и шесть человек ашкеназского происхождения. В выборку вошли политики из разных партий, находившиеся как в коалиции, так и в оппозиции.

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Личный успех вместо системных барьеров

Бывшие депутаты-мизрахи вспоминали детство в переполненных транзитных лагерях 1950-х годов, жизнь в палатках или простых жилищах без водопровода и электричества, а также трудности их семей с обеспечением продовольствием. Участники ашкеназского происхождения в основном описывали более финансово стабильное детство, а бедность, пережитую некоторыми из них, связывали прежде всего с конкретными обстоятельствами своих семей.

В то же время собеседники, сумевшие преодолеть бедность, часто приводили собственный успех как пример того, чего другие могут достичь благодаря настойчивости и труду. По выводу Таиеб Эльмакиас, они чаще трактовали трудности как вызов, который можно преодолеть личными усилиями, а не как доказательство системных барьеров, требующих вмешательства государства.

Ограничения исследования

Автор подчеркнула, что небольшое качественное исследование основывалось на ретроспективных воспоминаниях, которые могут зависеть от памяти и последующих интерпретаций. Оно также не проверяло напрямую, отражались ли взгляды бывших депутатов в конкретных законодательных голосованиях, и не охватывало арабских депутатов из бедных семей.

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