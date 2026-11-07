贫困童年并不决定以色列政治人物的观点——《耶路撒冷邮报》

耶路撒冷希伯来大学的一项研究显示，在贫困家庭中成长并不一定会使以色列政治人物对不平等和国家责任形成相同的看法。这项研究基于对1992年至1999年间在议会任职的前以色列议会议员的访谈。

访谈了15名前议员

据《耶路撒冷邮报》报道，该研究由保罗·贝尔瓦尔德社会工作与社会福利学院的希兰·塔耶布·埃尔马基亚斯博士开展。题为《从存在到意义：生活经历与实质性代表的界限》的文章发表在期刊《Representation》上。

研究人员访谈了15名前议员：其中9人为米兹拉希代表，6人为阿什肯纳兹出身。样本包括来自不同政党的政治人物，他们既有来自执政联盟的，也有来自反对派的。

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个人成功而非系统性障碍

前米兹拉希议员回忆了在20世纪50年代拥挤的过渡营地度过的童年、居住在没有自来水和电力的帐篷或简陋住所中的生活，以及他们的家庭在获得食物方面遇到的困难。阿什肯纳兹出身的参与者大多描述了经济状况更稳定的童年，而其中一些人经历过的贫困主要与其家庭的具体情况有关。

与此同时，成功摆脱贫困的受访者常常将自己的成功作为例子，说明其他人可以通过坚持和劳动取得成就。塔耶布·埃尔马基亚斯得出结论称，他们更倾向于将困难视为能够通过个人努力克服的挑战，而非需要国家干预的系统性障碍的证据。

研究的局限性

作者强调，这项小规模定性研究基于回顾性记忆，可能受到记忆和后续解读的影响。该研究也没有直接检验前议员的观点是否体现在具体的立法投票中，并且未涵盖来自贫困家庭的阿拉伯议员。

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