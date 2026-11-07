Badanie Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wykazało, że wychowanie w biednej rodzinie niekoniecznie kształtuje u izraelskich polityków takie same poglądy na nierówność i odpowiedzialność państwa. Praca opiera się na wywiadach z byłymi członkami Knesetu, którzy pracowali w parlamencie w latach 1992–1999.

Wywiady z 15 byłymi parlamentarzystami

Jak informuje Jerusalem Post, badanie przeprowadziła dr Shiran Taieb Elmakias ze Szkoły Pracy Socjalnej i Opieki Społecznej im. Paula Baerwalda. Artykuł zatytułowany „Od obecności do znaczenia: doświadczenia życiowe i granice reprezentacji merytorycznej” opublikowano w czasopiśmie Representation.

Badaczka przeprowadziła wywiady z 15 byłymi parlamentarzystami: dziewięcioma przedstawicielami Mizrachim i sześcioma osobami pochodzenia aszkenazyjskiego. W próbie znaleźli się politycy z różnych partii, zarówno z koalicji, jak i z opozycji.

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Osobisty sukces zamiast barier systemowych

Byli parlamentarzyści Mizrachim wspominali dzieciństwo w przepełnionych obozach przejściowych w latach 50., życie w namiotach lub prostych mieszkaniach bez bieżącej wody i elektryczności, a także trudności ich rodzin z zapewnieniem żywności. Uczestnicy pochodzenia aszkenazyjskiego przeważnie opisywali dzieciństwo stabilniejsze pod względem finansowym, a ubóstwo, którego doświadczyli niektórzy z nich, wiązali przede wszystkim z konkretnymi okolicznościami swoich rodzin.

Jednocześnie rozmówcy, którym udało się przezwyciężyć biedę, często podawali własny sukces jako przykład tego, co inni mogą osiągnąć dzięki wytrwałości i pracy. Taieb Elmakias stwierdziła, że częściej interpretowali trudności jako wyzwanie, które można pokonać osobistym wysiłkiem, a nie jako dowód istnienia barier systemowych wymagających interwencji państwa.

Ograniczenia badania

Autorka podkreśliła, że niewielkie badanie jakościowe opierało się na retrospektywnych wspomnieniach, które mogą zależeć od pamięci i późniejszych interpretacji. Nie sprawdzało ono również bezpośrednio, czy poglądy byłych parlamentarzystów znajdowały odzwierciedlenie w konkretnych głosowaniach legislacyjnych, i nie obejmowało arabskich parlamentarzystów z biednych rodzin.

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