W Pakistanie Krajowy Urząd Regulacji Energetyki Elektrycznej (Nepra) podniósł specjalną taryfę dla odbiorców przemysłowych z 22,98 do 25,30 rupii za jednostkę energii elektrycznej. Decyzja dotyczy pakietu zachęt do dodatkowego zużycia energii, wprowadzonego w celu ożywienia działalności przemysłowej. Jak informuje Dawn, sektor przemysłowy sprzeciwiał się pakietowi, twierdząc, że nie przyniósł on oczekiwanych korzyści i zwiększał rachunki za energię elektryczną.

Głosy podzieliły się po równo

Za zmianą taryfy głosowali przewodniczący Nepra Wasim Mukhtar oraz członek organu ds. prawnych, podczas gdy członkini ds. taryf Amina Ahmed i członek ds. rozwoju Maqsood Anwar byli przeciw. Głosy podzieliły się po równo, dlatego Mukhtar skorzystał z głosu rozstrzygającego i poparł stawkę 25,30 rupii.

We wspólnym zdaniu odrębnym Ahmed i Anwar nazwali proponowaną taryfę nieuzasadnioną. Według nich wewnętrzne wyliczenia Nepra określały koszt krańcowy dodatkowej energii elektrycznej na 31,83 rupii za jednostkę. Wezwali do tymczasowego zawieszenia pakietu do czasu uzyskania wiarygodnych danych, zamiast utrzymywania go przy stawce, która ich zdaniem nie odzwierciedla rzeczywistego kosztu dostaw.

Przewodniczący regulatora zaznaczył, że wnioski dwojga członków wymagają poważnego rozpatrzenia. Jednocześnie uznał zakończenie programu za przedwczesne i stwierdził, że Ministerstwu Energii należy dać kolejną możliwość przedstawienia informacji, których Nepra wielokrotnie żądała.

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Ostrzeżenie dla struktur energetycznych

Wszyscy czterej członkowie Nepra przypisali odpowiedzialność za opóźnienie przeglądu rządowemu wydziałowi energii oraz podległym mu strukturom. Regulator oświadczył, że Independent System and Market Operator oraz Power Planning and Monitoring Company nie przekazały odpowiednio przygotowanych danych dotyczących ceny krańcowej, choć były do tego zobowiązane.

Nepra wyznaczyła terminy przekazania wymaganych informacji i ostrzegła, że niespełnienie wymogów może wpłynąć na wyniki przeglądu programu, w tym na jego zawieszenie lub zakończenie. Regulator poinformował również o możliwości wszczęcia postępowań prawnych wobec struktur, które nie spełnią wymogów w wyznaczonym terminie.

Dodatkowa kwota w listopadowych rachunkach

Osobno Nepra zezwoliła spółkom dystrybucji energii na doliczenie do listopadowych rachunków wszystkich odbiorców 2,37 rupii za jednostkę energii elektrycznej w ramach mechanizmu miesięcznej korekty kosztów paliwa. Ma to zapewnić odzyskanie dodatkowych 25 mld rupii.

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