克拉科夫检方计划将案件定性为恐怖主义行为——RMF24

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对该市中央市场广场袭击事件的调查，并将案件定性为具有恐怖主义性质的行为。据RMF24报道，消息援引克拉科夫地区检察院发言人托马什·瓦什丘克的话。

死者和伤者

据该媒体报道，周六下午，一名蒙面的24岁男子驾车驶入克拉科夫中央市场广场，并向人群开枪。袭击造成6人死亡，另有16人受伤，其中包括两名警察。

调查人员认为是袭击者的该男子在与警方交火时受伤，并在现场被拘留。他被送往医院，目前仍受到执法人员的持续看守。

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调查的后续行动

瓦什丘克表示，由于该男子的健康状况，目前无法开展必要的程序性行动，包括对其进行讯问。他说，这名24岁男子在法律程序上尚未被正式拘留。检察院正在等待医生提供信息：如果其身体状况允许，将对他提出指控，随后将进行讯问并决定预防性措施。

检察官正在勘查与袭击有关的地点，包括汽车行驶路线，并调取监控摄像头录像。调查人员还在核查该男子的过往经历和个人关系，以及他获得持枪许可的情况。检察院发言人表示，其所作所为可能被判处终身监禁。

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