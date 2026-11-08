Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье формально начать расследование нападения на Главном рынке города и квалифицировать дело как деяние террористического характера. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Окружной прокуратуры Кракова Томаша Ващука.

Погибшие и раненые

По данным издания, в субботу днем замаскированный 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главный рынок Кракова и открыл огонь по людям. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Мужчина, которого следствие считает нападавшим, был ранен во время перестрелки с полицией и задержан на месте. Его доставили в больницу, где он находится под постоянной охраной правоохранителей.

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Дальнейшие действия следствия

Как сообщил Ващук, из-за состояния здоровья мужчины сейчас невозможно провести необходимые процессуальные действия, в частности допросить его. По его словам, формально 24-летний мужчина еще не задержан. Прокуратура ожидает информации от врачей: если состояние позволит, ему предъявят обвинения, после чего проведут допрос и примут решение о мерах пресечения.

Прокуроры осматривают места, связанные с нападением, в том числе маршрут движения автомобиля, и изымают записи камер наблюдения. Следователи также проверяют прошлое и личные связи мужчины, а также обстоятельства получения им разрешения на оружие. По словам представителя прокуратуры, содеянное может наказываться пожизненным лишением свободы.

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