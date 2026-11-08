Prokuratura w Krakowie w Polsce planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym miasta i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. RMF24 informuje o tym, powołując się na rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasza Waszczuka.

Zabici i ranni

Według portalu w sobotę po południu zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Mężczyzna, którego śledczy uważają za napastnika, został ranny podczas wymiany ognia z policją i zatrzymany na miejscu. Przewieziono go do szpitala, gdzie pozostaje pod stałą ochroną funkcjonariuszy organów ścigania.

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Dalsze działania śledztwa

Jak przekazał Waszczuk, ze względu na stan zdrowia mężczyzny obecnie niemożliwe jest przeprowadzenie niezbędnych czynności procesowych, w tym jego przesłuchanie. Jak powiedział, 24-letni mężczyzna formalnie nie został jeszcze zatrzymany. Prokuratura czeka na informacje od lekarzy: jeśli stan na to pozwoli, zostaną mu przedstawione zarzuty, po czym zostanie przesłuchany i zapadnie decyzja w sprawie środków zapobiegawczych.

Prokuratorzy oglądają miejsca związane z atakiem, w tym trasę przejazdu samochodu, i zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu. Śledczy sprawdzają również przeszłość i osobiste powiązania mężczyzny, a także okoliczności uzyskania przez niego pozwolenia na broń. Według rzecznika prokuratury za popełniony czyn może grozić dożywotnie pozbawienie wolności.

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