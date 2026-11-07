Naukowcy z University of Queensland w Australii odkryli, że podczas okresu egzaminacyjnego w ściekach uniwersyteckiego kampusu tymczasowo wzrastał poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego. Badacze przeanalizowali próbki ścieków z kampusu, z którego korzysta około 30 tys. osób, i porównali dane z semestru akademickiego, egzaminów oraz sąsiedniej społeczności. Informuje o tym ScienceAlert.

Biomarkery w ściekach

Podczas egzaminów na terenie kampusu wzrosły poziomy dwóch biomarkerów stresu oksydacyjnego — 8-OHG i 8-OHdG — w porównaniu z okresem bez egzaminów. Jednocześnie przy porównaniu ze wskaźnikami dla ogółu społeczności statystycznie istotny był jedynie wzrost 8-OHG.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Water zaznaczyli, że okres egzaminacyjny może być istotnym czynnikiem stresu dla społeczności uniwersyteckiej, który można obiektywnie wykrywać za pomocą biomarkerów w ściekach. Ich zdaniem takie podejście może uzupełniać nieinwazyjne monitorowanie zdrowia populacji.

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Zmiany w używaniu substancji

W próbkach zebranych podczas egzaminów wykryto także wyższe poziomy substancji związanych z antydepresantami: amitryptyliną, cytalopramem, fluoksetyną i wenlafaksyną. Jednak statystycznie istotny był jedynie wzrost poziomu amitryptyliny, dlatego przypuszczenie o większym stosowaniu antydepresantów w tym okresie pozostaje nieostateczne.

W przypadku leków na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie wykryto istotnego wzrostu. Natomiast markery spożycia kofeiny i sztucznych substancji słodzących, według badaczy, prawdopodobnie spadły w porównaniu ze wskaźnikami dla ogółu społeczności. Pomiary wskazywały również na tymczasowy spadek spożycia alkoholu podczas egzaminów i jego powrót po ich zakończeniu.

Naukowcy zastrzegli, że z kanalizacji kampusu korzystają nie tylko studenci, ale także pracownicy, wykonawcy i odwiedzający. Wyniki traktują jako potwierdzenie koncepcji wykorzystania ścieków do monitorowania krótkoterminowych zmian związanych ze stresem w społecznościach uniwersyteckich.

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