Pakistański Komitet Koordynacji Gospodarczej (ECC) polecił Ministerstwu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Badań Naukowych przygotowanie w ciągu trzech miesięcy mechanizmu deregulacji państwowego ustalania cen tytoniu. Decyzję podjęto podczas rozpatrywania minimalnych cen orientacyjnych dla zbiorów tytoniu w 2026 roku.

Jak informuje The Express Tribune, ECC zatwierdził propozycję regulacji cenowej zaakceptowaną przez Pakistan Tobacco Board (PTB). Jednocześnie komitet podkreślił potrzebę opracowania strategii wycofania się rządu federalnego z procesu ustalania cen.

Ceny i opłata tytoniowa

Ministerstwo zaproponowało utrzymanie dla zbiorów z 2026 roku minimalnych cen orientacyjnych oraz stawek opłaty tytoniowej na poziomie z 2025 roku. ECC zatwierdził tę propozycję i polecił ministerstwu przedłożenie planu deregulacji mechanizmu cenowego.

PTB jest upoważniona do wspierania uprawy, produkcji i eksportu tytoniu oraz wyrobów tytoniowych. Rząd federalny ustala minimalne ceny orientacyjne dla różnych odmian tytoniu zgodnie z rozporządzeniem o Pakistan Tobacco Board z 1968 roku.

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Na posiedzeniu rozpatrywano również, dlaczego proponowane na 2026 rok ceny dla części rodzajów tytoniu były niższe niż w 2025 roku, dlaczego White Patta/Rustica wydawał się droższy od innych rodzajów oraz dlaczego dynamika cen różni się w zależności od odmiany.

Obliczanie minimalnej ceny

Zgodnie z informacjami przekazanymi ECC maksymalną cenę obliczono na podstawie kosztów produkcji, średniej inflacji za osiem miesięcy poprzedniego roku oraz stałej marży zysku wynoszącej 5%. Dla tytoniu Flue-Cured Virginia bazowy koszt produkcji na 2026 rok określono na 473,61 rupii pakistańskiej za kilogram. Przy zastosowaniu inflacji za styczeń–sierpień 2025 roku na poziomie 5,43% minimalna cena orientacyjna wyniosła 523 rupie za kilogram.

PTB wskazała również, że średni wskaźnik inflacji za sierpień 2026 roku wyniósł 9,26%, wobec 5,43% w analogicznym okresie 2025 roku. Przy zastosowaniu wskaźnika 9,26% minimalna cena orientacyjna dla Flue-Cured Virginia wyniosłaby 541,14 rupii za kilogram. Przewodniczący Federalnej Rady Dochodów zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia nadwyżki eksportowej tytoniu, ponieważ wielkość produkcji jest wysoka, a konsumpcja krajowa niska.

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