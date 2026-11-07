Исследователи Университета Квинсленда в Австралии обнаружили, что во время экзаменационного периода в сточных водах университетского кампуса временно повышались уровни биомаркеров окислительного стресса. Ученые проанализировали образцы канализационных стоков кампуса, которым пользуются около 30 тысяч человек, и сравнили данные учебного семестра, экзаменов и соседнего сообщества. Об этом сообщает ScienceAlert.

Биомаркеры в сточных водах

Во время экзаменов на территории кампуса повысились уровни двух биомаркеров окислительного стресса — 8-OHG и 8-OHdG — по сравнению с периодом без экзаменов. В то же время при сопоставлении с показателями общего сообщества статистически значимым было только повышение 8-OHG.

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature Water, отметили, что экзаменационный период может быть заметным фактором стресса для университетского сообщества, который можно объективно выявлять по биомаркерам в сточных водах. По их мнению, такой подход может дополнять неинвазивный мониторинг здоровья населения.

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Изменения в употреблении веществ

В образцах, собранных во время экзаменов, также выявили более высокие уровни веществ, связанных с антидепрессантами амитриптилином, циталопрамом, флуоксетином и венлафаксином. Однако статистически значимым было только повышение уровня амитриптилина, поэтому предположение о большем употреблении антидепрессантов в этот период остается неокончательным.

Для препаратов от синдрома дефицита внимания и гиперактивности значимого роста не выявили. Вместо этого маркеры потребления кофеина и искусственных подсластителей, по данным исследователей, вероятно, снизились относительно показателей общего сообщества. Измерения также свидетельствовали о временном снижении потребления алкоголя во время экзаменов и его восстановлении после их завершения.

Ученые предупредили, что канализацией кампуса пользуются не только студенты, но и сотрудники, подрядчики и посетители. Результаты они рассматривают как подтверждение концепции использования сточных вод для мониторинга краткосрочных изменений, связанных со стрессом, в университетских сообществах.

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