В США Государственный департамент предложил вознаграждение до 20 млн долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Речь, в частности, идет о данных об иранских объектах, оборудовании и связанных с программой специалистах, включая представителей научного сообщества.

Программа Госдепартамента

Как сообщает NDTV World, Центральное командование США сообщило о предложении в социальной сети X, сославшись на программу Госдепартамента Rewards for Justice. Ее создали в 1984 году в рамках национальной программы вознаграждений Госдепартамента за информацию, которая помогает защищать жизни и интересы США.

В заявлении Госдепартамента отметили, что несоблюдение Ираном обязательств по гарантиям перед Международным агентством по атомной энергии привело к потере МАГАТЭ непрерывности знаний о производстве и запасах ключевых компонентов, в том числе центрифуг. Конкретные условия, при которых информатор может получить максимальное вознаграждение, в заявлении не назвали.

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Заявления об урегулировании

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь заявил, что американские силы фактически уничтожили ядерную программу Ирана. Он также сказал, что Вашингтон поддерживает контакты с Тегераном и что Иран, по его словам, стремится заключить соглашение для прекращения войны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе заявил, что его правительство по-прежнему пытается урегулировать кризис путем диалога. Трамп также сказал, что ему еще нужно заняться одной или двумя целями, среди которых он назвал гору Пикакс в центральной части Ирана. В материале она названа вероятным ядерным объектом, тогда как Тегеран отрицает, что там расположено такое сооружение.

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