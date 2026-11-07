W Stanach Zjednoczonych Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości do 20 mln dolarów oraz możliwość przesiedlenia za informacje o programie jądrowym Iranu. Chodzi między innymi o dane dotyczące irańskich obiektów, sprzętu i specjalistów związanych z programem, w tym przedstawicieli społeczności naukowej.

Program Departamentu Stanu

Jak informuje NDTV World, Centralne Dowództwo USA przekazało informację o ofercie w serwisie społecznościowym X, powołując się na program Departamentu Stanu Rewards for Justice. Utworzono go w 1984 roku w ramach krajowego programu nagród Departamentu Stanu za informacje pomagające chronić życie i interesy USA.

W oświadczeniu Departamentu Stanu wskazano, że nieprzestrzeganie przez Iran zobowiązań dotyczących zabezpieczeń wobec Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej doprowadziło do utraty przez MAEA ciągłości wiedzy o produkcji i zapasach kluczowych komponentów, w tym wirówek. W oświadczeniu nie podano konkretnych warunków, na których informator mógłby otrzymać maksymalną nagrodę.

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Oświadczenia dotyczące uregulowania sytuacji

Prezydent USA Donald Trump ponownie oświadczył w piątek, że amerykańskie siły faktycznie zniszczyły program jądrowy Iranu. Powiedział również, że Waszyngton utrzymuje kontakty z Teheranem oraz że Iran, według niego, dąży do zawarcia porozumienia w celu zakończenia wojny.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w tym tygodniu, że jego rząd nadal stara się rozwiązać kryzys poprzez dialog. Trump powiedział również, że musi jeszcze zająć się jednym lub dwoma celami, wśród których wymienił górę Pickaxe w centralnej części Iranu. W materiale została ona określona jako możliwy obiekt jądrowy, podczas gdy Teheran zaprzecza, że znajduje się tam taka instalacja.

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