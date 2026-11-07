США запропонували до 20 млн доларів за дані про ядерну програму Ірану — NDTV World

У США Державний департамент запропонував винагороду до 20 млн доларів і можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Йдеться, зокрема, про дані щодо іранських об’єктів, обладнання та пов’язаних із програмою фахівців, зокрема представників наукової спільноти.

Програма Держдепартаменту

Як повідомляє NDTV World, Центральне командування США повідомило про пропозицію в соцмережі X, пославшись на програму Держдепартаменту Rewards for Justice. Її створили 1984 року в межах національної програми винагород Держдепартаменту за інформацію, що допомагає захищати життя та інтереси США.

У заяві Держдепартаменту зазначили, що недотримання Іраном гарантійних зобов’язань перед Міжнародним агентством з атомної енергії призвело до втрати МАГАТЕ безперервності знань про виробництво й запаси ключових компонентів, зокрема центрифуг. Конкретних умов, за яких інформатор може отримати максимальну винагороду, у заяві не назвали.

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Заяви про врегулювання

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю знову заявив, що американські сили фактично знищили ядерну програму Ірану. Він також сказав, що Вашингтон веде контакти з Тегераном і що Іран, за його словами, прагне укласти угоду для припинення війни.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан цього тижня заявив, що його уряд і надалі намагається врегулювати кризу шляхом діалогу. Трамп також сказав, що йому ще потрібно зайнятися однією або двома цілями, серед яких назвав гору Пікакс у центральній частині Ірану. У матеріалі її названо ймовірним ядерним об’єктом, тоді як Тегеран заперечує, що там розташована така споруда.

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