Южноафриканский крикетист Дэвид Миллер набрал 93 рана за 55 мячей в дебютном матче за Karnali Yaks в Непальской премьер-лиге в Катманду. Его команда уступила Sudurpaschim Royals с разницей в 39 ранов, однако Миллера признали игроком матча, сообщает Kathmandu Post.

Karnali Yaks преследовали цель в 177 ранов и на старте потеряли несколько викетов. Миллер вышел бить под четвертым номером при счете 22/2, а после завершения пауэрплея команда имела 35/3. Пока другие игроки Karnali Yaks продолжали терять викеты, он осторожно вел иннингс.

Семь шестерок в дебютном иннингсе

Пятьдесят ранов Миллер набрал за 38 мячей, а следующие 43 — всего за 17. В его активе было семь шестерок, в том числе четыре — в последнем овере. После двух подряд четверок в шестом овере он на протяжении девяти оверов не наносил ударов к границе поля, а затем ускорил темп.

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После матча Миллер сказал, что поле было медленным, поэтому в таких условиях важно занимать правильную позицию и полностью вкладываться в удары. Он также сообщил, что решение выходить под четвертым номером принял менеджмент команды.

Следующие матчи Karnali Yaks

Быстрый боулер Karnali Yaks Нандан Ядав заявил, что выступление Миллера показало партнерам, как следует играть на этом поле, и дало боулерам немало материала для обучения. По словам Ядава, Миллер, несмотря на статус мировой звезды, открыт для общения с местными игроками. Сам Миллер отметил, что также стремится помогать местным крикетистам.

Karnali Yaks проведут следующие матчи против Pokhara Avengers, Lumbini Lions и Chitwan Rhinos 9, 12 и 15 ноября соответственно. Команда близка к месту в четверке лучших.

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