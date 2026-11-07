Południowoafrykański krykietysta David Miller zdobył 93 runy z 55 piłek w swoim debiutanckim meczu dla Karnali Yaks w Nepal Premier League w Katmandu. Jego zespół przegrał z Sudurpaschim Royals różnicą 39 runów, jednak Millera uznano zawodnikiem meczu, informuje Kathmandu Post.

Karnali Yaks ścigali cel 177 runów i na początku stracili kilka wicketów. Miller wszedł do gry jako czwarty pałkarz przy wyniku 22/2, a po zakończeniu powerplayu zespół miał 35/3. Podczas gdy inni zawodnicy Karnali Yaks nadal tracili wickety, on ostrożnie prowadził innings.

Siedem szóstek w debiutanckim inningsie

Miller zdobył 50 runów z 38 piłek, a kolejne 43 — zaledwie z 17. W jego dorobku było siedem szóstek, w tym cztery w ostatnim overze. Po dwóch kolejnych czwórkach w szóstym overze przez dziewięć overów nie zdobył punktów po uderzeniu do granicy boiska, a następnie przyspieszył tempo.

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Po meczu Miller powiedział, że boisko było wolne, dlatego w takich warunkach ważne jest zajęcie właściwej pozycji i pełne zaangażowanie w uderzenia. Poinformował również, że decyzję o jego wejściu jako czwartego pałkarza podjęło kierownictwo zespołu.

Następne mecze Karnali Yaks

Szybki bowler Karnali Yaks Nandan Yadav oświadczył, że występ Millera pokazał kolegom z zespołu, jak należy grać na tym boisku, i dał bowlerom wiele materiału do nauki. Według Yadava Miller, mimo statusu światowej gwiazdy, jest otwarty na rozmowy z lokalnymi zawodnikami. Sam Miller zaznaczył, że również chce pomagać miejscowym krykietystom.

Karnali Yaks rozegrają kolejne mecze przeciwko Pokhara Avengers, Lumbini Lions i Chitwan Rhinos odpowiednio 9, 12 i 15 listopada. Zespół jest blisko miejsca w pierwszej czwórce.

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