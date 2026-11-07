Brazylijski klub piłkarski Santos mianował Neymara seniora, ojca i agenta piłkarza Neymara, dyrektorem generalnym klubu. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie Santosu.

Kontrakt do grudnia

Według brazylijskich mediów umowa Neymara seniora obowiązuje do grudnia. Pozostanie na stanowisku, jeśli prezydent klubu Marcelo Teixeira zostanie ponownie wybrany w przyszłym miesiącu.

Teixeira oświadczył, że klub codziennie poszukuje rozwiązań i alternatyw, aby poprawić sytuację i wzmocnić zarządzanie. Jego zdaniem powołanie Neymara seniora jest kolejnym krokiem w tym procesie, a jego doświadczenie i wiedza mają pomóc Santosowi się rozwijać.

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Sytuacja klubu w mistrzostwach

Po 34 meczach Santos zajmuje dziewiąte miejsce w brazylijskiej Serie A, mając 47 punktów. Neymar senior założył agencję NR Sports, która posiada prawa do imienia i wizerunku piłkarza.

Neymar, który wcześniej grał w Barcelonie i Paris Saint-Germain, wrócił do swojego macierzystego klubu Santos w 2025 roku. Jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii — zdobył 80 goli w 130 meczach.

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