Бразильский футбольный клуб «Сантос» назначил Неймара-старшего, отца и агента футболиста Неймара, генеральным директором клуба. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление «Сантоса».

Контракт до декабря

По данным бразильских СМИ, соглашение Неймара-старшего рассчитано до декабря. Он останется на должности, если президента клуба Марсело Тейшейру переизберут в следующем месяце.

Тейшейра заявил, что клуб ежедневно ищет решения и альтернативы для улучшения ситуации и укрепления управления. По его словам, назначение Неймара-старшего является еще одним шагом в этом процессе, а его опыт и знания должны помочь «Сантосу» развиваться.

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Ситуация клуба в чемпионате

После 34 матчей «Сантос» занимает девятое место в бразильской Серии A, имея 47 очков. Неймар-старший основал агентство NR Sports, которому принадлежат права на имя и изображение футболиста.

Неймар, ранее игравший за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», вернулся в свой родной клуб «Сантос» в 2025 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 80 голов в 130 матчах.

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