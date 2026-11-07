南非板球运动员大卫·米勒在加德满都举行的尼泊尔超级联赛中代表Karnali Yaks完成首秀，以55个球得到93分。他所在的球队以39分之差负于Sudurpaschim Royals，但米勒被评为本场最佳球员，据《加德满都邮报》报道。

Karnali Yaks追逐177分的目标，并在开局阶段丢掉了几个三柱门。米勒在比分为22/2时以第四棒上场，强攻阶段结束后，球队的比分为35/3。当其他Karnali Yaks球员不断失去三柱门时，他谨慎地掌控着这一局。

首秀一局击出七个六分球

米勒用38个球得到50分，接下来的43分则仅用17个球完成。他共击出七个六分球，其中四个出现在最后一回合。在第六回合连续击出两个四分球后，他在九个回合内没有击出边界球，随后加快了节奏。

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赛后，米勒表示，场地较慢，因此在这种条件下，站到正确的位置并全力完成击球十分重要。他还表示，由他以第四棒上场的决定是球队管理层作出的。

Karnali Yaks接下来的比赛

Karnali Yaks快速投球手南丹·亚达夫表示，米勒的表现向队友展示了如何在这块场地上比赛，也给投球手提供了大量学习材料。亚达夫称，尽管米勒是世界级球星，但他愿意与当地球员交流。米勒本人指出，他也希望帮助当地板球运动员。

Karnali Yaks将分别于11月9日、12日和15日对阵Pokhara Avengers、Lumbini Lions和Chitwan Rhinos。该队接近跻身前四。

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