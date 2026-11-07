В столице Нигерии Абудже с 15 по 22 ноября пройдет Всемирный форум по связям с общественностью (WPRF), на который должны прибыть представители профильных институтов из 126 стран. Президент Нигерии Бола Тинубу будет главным хозяином мероприятия, а президент Замбии Хакаинде Хичилема выступит с ключевой речью. Президент Кении Уильям Руто должен принять участие в качестве специального почетного гостя, сообщает Premium Times Nigeria.

Участники и программа

О составе участников сообщил президент Глобального альянса по связям с общественностью и управлению коммуникациями Джастин Грин во время программы цифровой кампании форума в Абудже. По его словам, на мероприятии также ожидаются представители Всемирного банка, Африканского союза, Интерпола, Всемирной таможенной организации и Европейской комиссии.

Грин заявил, что в форуме примут участие более 28 высоких комиссаров различных стран, губернаторы штатов и другие почетные гости. Тема форума — «Ответственная коммуникация: голос мира».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ответственная коммуникация

WPRF объединяет специалистов по связям с общественностью, экспертов по коммуникациям, ученых, представителей органов, формирующих политику, и других участников для обсуждения тенденций и вызовов в отрасли. Среди тем — этическая коммуникация, общественное доверие, профессиональные стандарты, а также влияние новых технологий, социальных сетей, дезинформации и распространения ложной информации на публичную коммуникацию.

Президент Нигерийского института по связям с общественностью Айк Нелиаку призвал специалистов по коммуникациям, в том числе инфлюенсеров и молодых специалистов, придерживаться принципов добросовестности и ответственной коммуникации ради мирного сосуществования в стране. Он также обратился к членам института и молодым профессионалам с призывом активно участвовать в форуме.

Читай нас в