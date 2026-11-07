W stolicy Nigerii, Abudży, od 15 do 22 listopada odbędzie się Światowe Forum Public Relations (WPRF), na które mają przybyć przedstawiciele branżowych instytutów ze 126 krajów. Prezydent Nigerii Bola Tinubu będzie głównym gospodarzem wydarzenia, a prezydent Zambii Hakainde Hichilema wygłosi przemówienie programowe. Prezydent Kenii William Ruto ma wziąć udział jako specjalny gość honorowy, informuje Premium Times Nigeria.

Uczestnicy i program

O składzie uczestników poinformował prezydent Global Alliance for Public Relations and Communication Management Justin Green podczas programu kampanii cyfrowej forum w Abudży. Jak powiedział, na wydarzeniu oczekiwani są również przedstawiciele Banku Światowego, Unii Afrykańskiej, Interpolu, Światowej Organizacji Celnej i Komisji Europejskiej.

Green oświadczył, że w forum weźmie udział ponad 28 wysokich komisarzy z różnych krajów, gubernatorzy stanów oraz inni znamienici goście. Tematem forum jest „Odpowiedzialna komunikacja: głos świata”.

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Odpowiedzialna komunikacja

WPRF skupia specjalistów ds. public relations, ekspertów ds. komunikacji, naukowców, przedstawicieli organów kształtujących politykę oraz innych uczestników, aby omawiać trendy i wyzwania w tej dziedzinie. Wśród tematów są etyczna komunikacja, zaufanie publiczne, standardy zawodowe, a także wpływ nowych technologii, mediów społecznościowych, dezinformacji i rozpowszechniania fałszywych informacji na komunikację publiczną.

Prezydent Nigeryjskiego Instytutu Public Relations Ike Neliaku wezwał specjalistów ds. komunikacji, w tym influencerów i młodych specjalistów, do przestrzegania zasad uczciwości i odpowiedzialnej komunikacji na rzecz pokojowego współistnienia w kraju. Zaapelował również do członków instytutu i młodych profesjonalistów o aktywne uczestnictwo w forum.

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