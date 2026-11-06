Беларусь объявила в розыск четырех журналисток DW — Der Spiegel

Белорусские власти объявили в розыск четырех журналисток белорусской редакции Deutsche Welle: Ольгу Капустину, Александру Богуславскую, Ульяну Бабаед и Кацярину Крыжановскую. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление немецкого международного вещателя.

Розыск в Беларуси и России

По данным Deutsche Welle, все четыре сотрудницы также находятся в розыске в Российской Федерации — государстве-агрессоре. В апреле 2024 года Министерство внутренних дел Беларуси признало DW Belarus «экстремистской организацией», что привело к полному запрету контента вещателя в стране.

Белорусские власти заявляют, что программы DW якобы представляют угрозу национальному суверенитету и общественной безопасности, а также дискредитируют государственных должностных лиц.

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Реакция Deutsche Welle

Генеральный директор Deutsche Welle Барбара Массинг назвала объявление в розыск неприемлемой попыткой криминализировать независимую журналистику и запугать журналистов за выполнение ими своей работы. Она заявила, что вещатель поддерживает своих сотрудниц и продолжит предоставлять жителям Беларуси независимую и надежную информацию.

В Deutsche Welle отметили, что сотрудничество с редакцией в Беларуси может расцениваться как преступление, а людям, передающим ей информацию, может грозить многолетнее лишение свободы. По имеющейся у вещателя информации, розыск также связан с уголовными производствами по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси по поводу предполагаемого участия в организациях, признанных «экстремистскими».

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