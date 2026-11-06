W Stanach Zjednoczonych technologiczny indeks Nasdaq Composite wzrósł o 1,23% na początku sesji, częściowo odrabiając spadek o 5,5% z poprzedniego dnia. Rynek zaczął się odradzać po szerokiej wyprzedaży akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją i technologiami, która w czwartek zmniejszyła ich łączną wartość rynkową o biliony dolarów, podaje BBC News.

Odbicie akcji technologicznych

Wyprzedaż, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, w piątek rozprzestrzeniła się na rynki azjatyckie i europejskie. Inwestorzy sprzedawali akcje technologiczne, między innymi z powodu obaw, że przekonujące zwycięstwo Demokratów w wyborach uzupełniających może spowolnić rozwój sztucznej inteligencji.

Akcje Nvidii, które w czwartek spadły o ponad 9% i zmniejszyły wartość rynkową spółki o setki miliardów dolarów, w piątek wzrosły o ponad 6%. Akcje SpaceX zyskały ponad 7%, a Tesli — niemal 3%.

Indeks S&P 500 również otworzył się niewielkim wzrostem. Jednocześnie przemysłowy indeks Dow Jones nieznacznie spadł na początku sesji.

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Dane o zatrudnieniu

Dodatkowym czynnikiem dla amerykańskich traderów były najnowsze dane z rynku pracy. Wynika z nich, że pracodawcy w USA utworzyli 165 tys. miejsc pracy — ponad dwa razy więcej, niż oczekiwali analitycy. Stopa bezrobocia spadła do 4,1% z 4,2% we wrześniu.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy stopa bezrobocia od marca utrzymuje się w wąskim przedziale od 4,1% do 4,3%. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w usługach profesjonalnych i biznesowych — 70 tys. Sektor opieki zdrowotnej dodał 42 tys. miejsc pracy, a zatrudnienie rosło również w transporcie, logistyce magazynowej i produkcji.

Dyrektor inwestycyjny Premier Miton Neil Birrell powiedział, że mocne wskaźniki zatrudnienia mogą świadczyć o mniejszym ryzyku dla realnej gospodarki USA, niż obawiają się rynki.

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