В США технологический индекс Nasdaq Composite в начале торгов вырос на 1,23%, частично отыграв падение на 5,5% накануне. Рынок начал восстанавливаться после масштабной распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, которая в четверг сократила их совокупную рыночную стоимость на триллионы долларов, сообщает BBC News.

Восстановление технологических акций

Распродажа, начавшаяся в США, в пятницу распространилась на азиатские и европейские рынки. Инвесторы продавали технологические бумаги, в частности из-за опасений, что убедительная победа демократов на промежуточных выборах может замедлить развитие искусственного интеллекта.

Акции Nvidia, которые в четверг упали более чем на 9% и сократили рыночную стоимость компании на сотни миллиардов долларов, в пятницу выросли более чем на 6%. Бумаги SpaceX прибавили более 7%, а Tesla — почти 3%.

Индекс S&P 500 также открылся с небольшим ростом. В то же время промышленный индекс Dow Jones в начале торгов несколько снизился.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные о занятости

Дополнительным фактором для американских трейдеров стали свежие данные о рынке труда. Согласно им, работодатели в США создали 165 тысяч рабочих мест — более чем вдвое больше, чем ожидали аналитики. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% в сентябре.

По данным Бюро статистики труда США, с марта уровень безработицы держится в узком диапазоне от 4,1% до 4,3%. Больше всего новых рабочих мест появилось в сфере профессиональных и бизнес-услуг — 70 тысяч. Сектор здравоохранения добавил 42 тысячи рабочих мест, также росла занятость в транспорте, складской логистике и производстве.

Главный инвестиционный директор Premier Miton Нил Биррелл заявил, что сильные показатели занятости могут свидетельствовать о меньших рисках для реальной экономики США, чем опасаются рынки.

Читай нас в