Израильская пограничная полиция задержала семерых палестинцев без разрешений на пребывание в стране на контрольно-пропускном пункте Аз-Заайем возле Иерусалима. Автомобиль, в котором находилась группа, вызвал подозрения у правоохранителей, сообщает The Jerusalem Post.

Проверка автомобиля

Полицейские остановили автомобиль во время операции пограничной полиции возле Иерусалима. В салоне они обнаружили шестерых пассажиров, у которых не было разрешений на пребывание в Израиле. После проверки документов правоохранители установили, что водитель также находился в стране без соответствующего разрешения.

По данным полиции, водитель отрастил пейсы, носил кипу и традиционную одежду, характерную для ультраортодоксальных евреев. Правоохранители подозревают, что он изменил внешность, чтобы смешаться с представителями ультраортодоксальной общины и не привлекать внимания при прохождении контрольно-пропускного пункта.

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Автомобиль передали для конфискационного производства

Во время дополнительного осмотра выяснилось, что автомобиль ранее сняли с эксплуатации, однако им продолжали незаконно пользоваться. Также на машине обнаружили замененные номерные знаки.

Всех семерых задержанных, жителей районов Хеврона и Тулькарма, передали в подразделение расследований и разведки пограничной полиции Иерусалимского периметра для дальнейших допросов. Автомобиль эвакуировали и передали для конфискационного производства.

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