Izraelska policja graniczna zatrzymała siedmiu Palestyńczyków bez zezwoleń na pobyt w kraju na punkcie kontrolnym Az-Za'ayyem w pobliżu Jerozolimy. Samochód, którym podróżowała grupa, wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, informuje The Jerusalem Post.

Kontrola samochodu

Policjanci zatrzymali samochód podczas operacji policji granicznej w pobliżu Jerozolimy. W środku znaleźli sześciu pasażerów, którzy nie mieli zezwoleń na pobyt w Izraelu. Po sprawdzeniu dokumentów funkcjonariusze ustalili, że kierowca również przebywał w kraju bez odpowiedniego zezwolenia.

Według policji kierowca zapuścił pejsy, nosił kipę i tradycyjny strój charakterystyczny dla ultraortodoksyjnych Żydów. Funkcjonariusze podejrzewają, że zmienił wygląd, aby wtopić się w przedstawicieli społeczności ultraortodoksyjnej i nie zwracać na siebie uwagi podczas przejazdu przez punkt kontrolny.

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Samochód przekazano do postępowania konfiskacyjnego

Podczas dodatkowej kontroli ustalono, że samochód wcześniej wycofano z eksploatacji, jednak nadal był nielegalnie użytkowany. W pojeździe znaleziono również wymienione tablice rejestracyjne.

Wszystkich siedmiu zatrzymanych, mieszkańców rejonów Hebronu i Tulkarmu, przekazano do jednostki dochodzeniowo-wywiadowczej policji granicznej okręgu Jerozolimy w celu dalszych przesłuchań. Samochód odholowano i przekazano do postępowania konfiskacyjnego.

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