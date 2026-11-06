Біля Єрусалима затримали сімох палестинців без дозволів — Jerusalem Post

Ізраїльська прикордонна поліція затримала сімох палестинців без дозволів на перебування в країні на пункті пропуску Аз-Заїєм поблизу Єрусалима. Автомобіль, у якому перебувала група, викликав підозру в правоохоронців, повідомляє Jerusalem Post.

Перевірка автомобіля

Поліцейські зупинили автомобіль під час операції прикордонної поліції поблизу Єрусалима. У салоні вони виявили шістьох пасажирів, які не мали дозволів на перебування в Ізраїлі. Після перевірки документів правоохоронці встановили, що водій також перебував у країні без відповідного дозволу.

За даними поліції, водій відростив пейси, носив кіпу та традиційний одяг, характерний для ультраортодоксальних юдеїв. Правоохоронці підозрюють, що він змінив зовнішність, аби змішатися з представниками ультраортодоксальної громади та не привернути уваги під час проходження пункту пропуску.

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Автомобіль передали для конфіскаційного провадження

Під час додаткового огляду з'ясувалося, що автомобіль раніше зняли з експлуатації, однак ним продовжували незаконно користуватися. Також на машині виявили замінені номерні знаки.

Усіх сімох затриманих, жителів районів Хеврона та Тулькарма, передали до підрозділу розслідувань та розвідки прикордонної поліції Єрусалимського периметра для подальших допитів. Автомобіль евакуювали та передали для конфіскаційного провадження.

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