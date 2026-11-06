Корейский бренд очков Gentle Monster объявил, что его версия умных очков на платформе Google Android XR выйдет в декабре. На сайте бренда указано, что предзаказы на устройство под названием Intelligent Eyewear откроются 12 ноября, сообщает Engadget. При этом Google самостоятельно не подтверждала ни дату предзаказов, ни декабрьский запуск.

Партнёры Google

Gentle Monster, Warby Parker и Samsung являются партнёрами Google в проекте Android XR. По данным Engadget, Warby Parker также, вероятно, случайно указала 12 ноября как дату открытия предзаказов на собственную версию очков.

Проект должен конкурировать с умными очками Meta и частично возродить концепцию Google Glass. Модели Gentle Monster и Warby Parker должны работать без дисплея, с акцентом на аудиовзаимодействии, а также предлагать доступ к Gemini.

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Android XR и короткометражный фильм

Платформа Android XR предназначена для различных типов устройств: в частности, для смешанной реальности в Samsung Galaxy XR и дополненной реальности в Xreal Aura. Очки Gentle Monster и Warby Parker должны стать ориентированной на аудио версией этой операционной системы без экрана.

Вместе с анонсом Gentle Monster опубликовала тизер короткометражного фильма режиссёра Джонатана Глейзера с участием актёра Хоакина Феникса. Бренд сообщил, что полная версия фильма будет доступна в середине ноября. По оценке Engadget, тизер больше тяготеет к экспериментальному кино, чем к обычному рекламному ролику.

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