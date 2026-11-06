韩国眼镜品牌Gentle Monster宣布，其基于Google Android XR平台的智能眼镜版本将于12月推出。该品牌网站显示，名为Intelligent Eyewear的设备将于11月12日开启预订，Engadget报道。与此同时，Google尚未单独确认预订日期或12月发布计划。

Google合作伙伴

Gentle Monster、Warby Parker和Samsung是Google Android XR项目的合作伙伴。根据Engadget的消息，Warby Parker也可能意外将11月12日列为其自有版本眼镜开放预订的日期。

该项目旨在与Meta的智能眼镜竞争，并部分复兴Google Glass的概念。Gentle Monster和Warby Parker的型号预计将在没有显示屏的情况下运行，重点是音频交互，同时提供对Gemini的访问。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Android XR与短片

Android XR平台面向不同类型的设备，包括Samsung Galaxy XR中的混合现实，以及Xreal Aura中的增强现实。Gentle Monster和Warby Parker的眼镜预计将成为这一操作系统以音频为重点的无屏版本。

在发布公告的同时，Gentle Monster公布了导演Jonathan Glazer执导、演员Joaquin Phoenix出演的一部短片预告片。该品牌表示，影片完整版将于11月中旬上线。Engadget认为，这支预告片比起普通广告片，更偏向实验电影。

关注我们在