Koreańska marka okularów Gentle Monster ogłosiła, że jej wersja inteligentnych okularów na platformie Google Android XR trafi na rynek w grudniu. Na stronie marki podano, że przedsprzedaż urządzenia o nazwie Intelligent Eyewear zostanie otwarta 12 listopada, informuje Engadget. Jednocześnie Google samodzielnie nie potwierdziło ani daty przedsprzedaży, ani grudniowej premiery.

Partnerzy Google

Gentle Monster, Warby Parker i Samsung są partnerami Google w projekcie Android XR. Według Engadget, Warby Parker również prawdopodobnie przypadkowo wskazał 12 listopada jako datę rozpoczęcia przedsprzedaży własnej wersji okularów.

Projekt ma konkurować z inteligentnymi okularami Meta i częściowo wskrzesić koncepcję Google Glass. Modele Gentle Monster i Warby Parker mają działać bez wyświetlacza, z naciskiem na interakcje audio, a także oferować dostęp do Gemini.

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Android XR i film krótkometrażowy

Platforma Android XR jest przeznaczona dla różnych typów urządzeń, w tym do rzeczywistości mieszanej w Samsung Galaxy XR oraz rzeczywistości rozszerzonej w Xreal Aura. Okulary Gentle Monster i Warby Parker mają stać się ukierunkowaną na dźwięk wersją tego systemu operacyjnego bez ekranu.

Wraz z ogłoszeniem Gentle Monster opublikowała teaser filmu krótkometrażowego reżysera Jonathana Glazera z udziałem aktora Joaquina Phoenixa. Marka poinformowała, że pełna wersja filmu będzie dostępna w połowie listopada. Według oceny Engadget teaser bardziej skłania się ku kinu eksperymentalnemu niż zwykłemu spotowi reklamowemu.

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