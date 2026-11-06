AI股票遭抛售后，纳斯达克上涨1.23%——BBC News

美国科技股指数纳斯达克综合指数在开盘时上涨1.23%，部分收复前一天5.5%的跌幅。在与人工智能和科技相关的公司股票遭遇大规模抛售后，市场开始复苏；这轮抛售在周四使这些公司的合计市值减少数万亿美元，BBC News报道。

科技股回升

始于美国的抛售周五蔓延至亚洲和欧洲市场。投资者抛售科技股，部分原因是担心民主党在中期选举中取得压倒性胜利可能会放缓人工智能的发展。

Nvidia股价周四下跌超过9%，令该公司市值减少数千亿美元，周五则上涨超过6%。SpaceX股票上涨超过7%，特斯拉上涨近3%。

标普500指数也小幅高开。与此同时，道琼斯工业平均指数在开盘时略有下跌。

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就业数据

最新劳动力市场数据成为美国交易员的另一个因素。数据显示，美国雇主新增16.5万个就业岗位，是分析师预期的两倍多。失业率从9月份的4.2%降至4.1%。

根据美国劳工统计局的数据，自3月以来，失业率一直保持在4.1%至4.3%的狭窄区间内。新增就业岗位最多的是专业和商业服务领域，为7万个。医疗保健行业新增4.2万个就业岗位，运输、仓储物流和制造业的就业人数也有所增长。

Premier Miton首席投资官尼尔·比雷尔表示，强劲的就业数据可能表明，美国实体经济面临的风险低于市场所担忧的程度。

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