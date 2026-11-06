在美国，旧金山联邦储备银行主席玛丽·戴利表示，联邦储备系统可能不得不继续收紧货币政策以对抗通胀。同时，她指出，可能加息的时间和幅度尚未确定。

据CNBC报道，戴利表示，如果经济状况需要，她准备支持进一步收紧政策。她说，相关决定将根据最新经济数据作出。

劳动力市场数据更强劲

该声明是在美国劳工统计局公布数据后发表的：10月，美国经济新增16.5万个就业岗位，失业率降至4.1%。新增就业岗位数量几乎是道琼斯一致预期的三倍。

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戴利称这份报告对美国劳动者而言是积极消息，但强调通胀仍在给家庭预算带来压力。10月平均时薪同比增长3.1%，而9月按消费者价格指数计算的通胀率为3.7%。

通胀跑赢工资增长

旧金山联储主席认为，劳动力市场依然稳定且具有韧性，但并未显示出过度增长。她指出，实际工资正在下降，因为工资增长跟不上通胀。

9月，联邦公开市场委员会将基准利率目标区间上调0.25个百分点，至3.75%至4%。在最近一次会议上，该委员会没有再次加息，解释称需要积累更多信息以作出下一次决定。戴利支持渐进式做法，并援引全球不确定性作为理由。

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