W USA prezeska Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco Mary Daly oświadczyła, że System Rezerwy Federalnej prawdopodobnie będzie musiał nadal zaostrzać politykę pieniężną, aby walczyć z inflacją. Jednocześnie zaznaczyła, że termin i skala możliwych podwyżek stóp nie zostały jeszcze określone.

Jak podaje CNBC, Daly powiedziała, że jest gotowa poprzeć dalsze zaostrzenie polityki, jeśli będzie tego wymagał stan gospodarki. Według niej decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem napływających danych gospodarczych.

Silniejsze dane z rynku pracy

Oświadczenie padło po publikacji danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy: w październiku gospodarka USA utworzyła 165 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 4,1%. Liczba utworzonych miejsc pracy była niemal trzykrotnie wyższa od konsensusowej prognozy Dow Jones.

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Daly nazwała raport pozytywną wiadomością dla amerykańskich pracowników, lecz podkreśliła, że inflacja nadal wywiera presję na budżety gospodarstw domowych. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wzrosło w październiku o 3,1% rok do roku, podczas gdy inflacja według indeksu cen konsumpcyjnych wynosiła we wrześniu 3,7%.

Inflacja wyprzedza płace

Według prezeski Fed z San Francisco rynek pracy pozostaje stabilny i odporny, ale nie wykazuje nadmiernego wzrostu. Wskazała, że realne płace spadają, ponieważ ich wzrost nie nadąża za inflacją.

We wrześniu Federalny Komitet Otwartego Rynku podniósł docelowy przedział podstawowej stopy procentowej o 0,25 punktu procentowego, do 3,75–4%. Na ostatnim posiedzeniu komitet nie podniósł stopy ponownie, wyjaśniając to potrzebą zgromadzenia większej ilości informacji przed kolejną decyzją. Daly poparła stopniowe podejście, powołując się na niepewność na świecie.

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