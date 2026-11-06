В США президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется и дальше ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. При этом она отметила, что сроки и масштаб возможного повышения ставок еще не определены.

Как сообщает CNBC, Дейли заявила, что готова поддержать дальнейшее ужесточение политики, если этого потребует состояние экономики. По ее словам, решения будут приниматься с учетом поступающих экономических данных.

Более сильные данные рынка труда

Заявление прозвучало после публикации данных Бюро трудовой статистики США: в октябре американская экономика создала 165 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4,1%. Количество созданных рабочих мест почти втрое превысило консенсус-прогноз Dow Jones.

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Дейли назвала отчет положительной новостью для американских работников, однако подчеркнула, что инфляция продолжает давить на бюджеты домохозяйств. Средняя почасовая оплата труда в октябре выросла на 3,1% в годовом выражении, тогда как инфляция по индексу потребительских цен в сентябре составляла 3,7%.

Инфляция опережает зарплаты

По оценке президента ФРБ Сан-Франциско, рынок труда остается стабильным и устойчивым, но не демонстрирует чрезмерного роста. Она указала, что реальные зарплаты сокращаются, поскольку их рост не успевает за инфляцией.

В сентябре Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысил целевой диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 3,75–4%. На последнем заседании комитет не стал вновь повышать ставку, объяснив это необходимостью накопить больше информации для следующего решения. Дейли поддержала постепенный подход, сославшись на неопределенность в мире.

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