Nasdaq зріс на 1,23% після розпродажу акцій ШІ — BBC News

У США технологічний індекс Nasdaq Composite на початку торгів зріс на 1,23%, частково відігравши падіння на 5,5% напередодні. Ринок почав відновлюватися після масштабного розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом і технологіями, який у четвер зменшив їхню сукупну ринкову вартість на трильйони доларів, повідомляє BBC News.

Відновлення технологічних акцій

Розпродаж, що почався у США, у п’ятницю поширився на азійські та європейські ринки. Інвестори продавали технологічні папери, зокрема через побоювання, що переконлива перемога демократів на проміжних виборах може уповільнити розвиток штучного інтелекту.

Акції Nvidia, які в четвер впали більш ніж на 9% і скоротили ринкову вартість компанії на сотні мільярдів доларів, у п’ятницю зросли більш ніж на 6%. Папери SpaceX додали понад 7%, а Tesla — майже 3%.

Індекс S&P 500 також відкрився з незначним зростанням. Водночас промисловий індекс Dow Jones на початку торгів дещо знизився.

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Дані про зайнятість

Додатковим чинником для американських трейдерів стали свіжі дані про ринок праці. За ними, роботодавці у США створили 165 тисяч робочих місць — більш ніж удвічі більше, ніж очікували аналітики. Рівень безробіття знизився до 4,1% із 4,2% у вересні.

За даними Бюро статистики праці США, з березня рівень безробіття тримається у вузькому діапазоні від 4,1% до 4,3%. Найбільше нових робочих місць з’явилося у сфері професійних і бізнес-послуг — 70 тисяч. Сектор охорони здоров’я додав 42 тисячі робочих місць, також зростала зайнятість у транспорті, складській логістиці та виробництві.

Головний інвестиційний директор Premier Miton Ніл Біррелл заявив, що сильні показники зайнятості можуть свідчити про менші ризики для реальної економіки США, ніж побоюються ринки.

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