什切青启动战术医学研究生课程——Interia

波兰什切青的波美拉尼亚医科大学启动了一项名为“战术医学与药学”的新研究生课程，面向具有医学教育背景的专业人士。据Interia报道，部分课程将由军人授课。

为危机情况做准备

该项目协调人、药学博士安娜·祖克表示，该课程回应了当前的地缘政治形势。她称，学校旨在让在药房、门诊诊所和牙科诊室工作的民用医务人员做好准备，在危机情况下提供帮助，包括发生恐怖袭击或大规模事件时。

该培训面向医生、药剂师、护士和其他医疗职业的从业者。安娜·祖克指出，目标是让医务人员能够在支援抵达前向受害者提供专业帮助。

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疏散与医疗分诊

大学代表娜塔莉亚·安德鲁丘克表示，该项目涵盖战场医学、生物、化学和辐射威胁，以及战争条件下医院和药房工作的组织。学员需要掌握的技能包括医疗分诊、疏散，以及在危机情况下提供药品和交通保障。

祖克表示，该项目还包括实践演练，其中包括在军事区域进行的演练。她称，波美拉尼亚医科大学是波兰西北部第一所开设这一学习方向的高等教育机构。卡托维兹的西里西亚医科大学与卢布利涅茨的突击队员合作开展类似课程。

安全专家格热戈日·克热绍夫斯基在接受Interia采访时称，提高认知的举措很有用，但强调有必要在加强安全与维护社会平静之间保持平衡。

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