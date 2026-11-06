W Szczecinie w Polsce Pomorski Uniwersytet Medyczny uruchomił nowe studia podyplomowe „Medycyna taktyczna i farmacja” dla specjalistów z wykształceniem medycznym. Jak podaje Interia, część zajęć będą prowadzić wojskowi.

Przygotowanie na sytuacje kryzysowe

Kuratorka programu, doktor nauk farmaceutycznych Anna Żuk, powiedziała, że kurs odpowiada obecnej sytuacji geopolitycznej. Według niej uczelnia dąży do przygotowania cywilnego personelu medycznego pracującego w aptekach, przychodniach i gabinetach stomatologicznych do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas ataku terrorystycznego lub zdarzenia masowego.

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Anna Żuk zaznaczyła, że celem jest przygotowanie medyków do udzielania profesjonalnej pomocy poszkodowanym przed przybyciem wsparcia.

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Ewakuacja i segregacja medyczna

Przedstawicielka uczelni Natalia Andruchuk przekazała, że program obejmuje medycynę pola walki, zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne, a także organizację pracy szpitali i aptek w warunkach wojny. Wśród umiejętności, które mają zdobyć uczestnicy, są segregacja medyczna, ewakuacja oraz zapewnienie leków i transportu w sytuacjach kryzysowych.

Według Żuk program przewiduje także ćwiczenia praktyczne, w tym na terenach wojskowych. Stwierdziła, że Pomorski Uniwersytet Medyczny jest pierwszą uczelnią w północno-zachodniej Polsce oferującą taki kierunek kształcenia. Podobne zajęcia prowadzi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie z komandosami z Lublińca.

Ekspert ds. bezpieczeństwa Grzegorz Krzeszowski w komentarzu dla Interii nazwał inicjatywy zwiększające świadomość użytecznymi, jednak podkreślił potrzebę zachowania równowagi między wzmacnianiem bezpieczeństwa a spokojem społecznym.

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